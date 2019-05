Actualización EN VIVO: Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs desde Las Vegas

Canelo Álvarez será nuevamente el protagonista de una pelea en el fin de semana del Cinco de Mayo cuando se enfrente esta noche a Daniel Jacobs. La función principal inicia a las 6 p.m. PT y será televisada por el servicio de internet DAZN, que pagó $365 millones a Canelo por 11 peleas del jalisciense.

El servicio de DAZN cuesta $19.99 al mes.

Canelo viene de noquear a un fácil Rocky Fielding en diciembre pasado. Antes de eso había vencido a Gennady Golovkin en el segundo compromiso de dos duelos ante el kazajo. Sin embargo, este duelo no será fácil ya que Jacobs es también campeón de peso mediano en la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y ha declarado que ha esperado este momento por mucho tiempo, por lo que espera demostrar al mundo que es el mejor peso mediano del mundo. Canelo posee el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras.

En las apuestas, Canelo es claro favorito por -450 (apuestas $450 para ganar $100), mientras que Jacobs está en +350 (apuestas $100 para ganar $350).

Sigue los resultados EN VIVO desde el T-Mobile de Las Vegas, Nevada aquí:

Un factor para considerar para esta noche es que Jacobs llegó al pesaje del día de hoy en 173.5, muy por arriba de los 170 permitidos por el contrato de la pelea, por lo que tendrá que pagar una multa de $250,000 por libra que se haya pasado. Esto indica que tal como lo hizo contra Golovkin, Jacobs prefirió pagar y salir pesado (ante Golovkin registró 185 libras el día de la pelea), que sufrir para dar las 170 libras el día del pleito. Canelo llegó al pesaje el día de la pelea en 169 libras.

