Gennady Golovkin se acerca a una tercera pelea con Canelo

El excampeón del mundo de peso mediano, Gennady Golovkin, firmó un acuerdo de tres años y seis peleas con el servicio de transmisión en vivo DAZN el viernes, según lo anunció la compañía de transmisiones de internet.

La primera pelea de este acuerdo será el 8 o 16 de junio ante un rival por determinar, lo que probablemente dejaría a Canelo Álvarez como su oponente de septiembre, en caso de que Álvarez gane la unificación de la pelea de peso mediano ante Daniel Jacobs el 4 de mayo próximo.

