Gervonta Davis se deshace de mexicano Hugo Ruiz en 59 segundos en Carson

El talentoso Gervonta Davis (21-0, 20 KOs) despachó en cuestión de 59 segundos al sinaloense Hugo Ruiz (39-5, 33 KOs) y defendió con éxito su campeonato de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park de Carson. Fue también el nocaut número 11 de forma consecutiva que logra el nacido en Baltimore, Maryland.

Davis conectó con un golpe de izquierda a la cabeza de Ruiz, seguido por una derecha. Ruiz pareció asimilar los dos golpes, pero luego se arrodilló en una esquina. El mexicano se levantó pero el referí Jack Reiss del combate lo vio en malas condiciones para continuar y detuvo el duelo ante la algarabía de la mayoría de los 8,048 aficionados.

"Ruiz no me contestó. Le dije claramente en los vestuarios qué es lo que necesitaba hacer. Cuando le pregunté en español si quería seguir, no me contestó", explicó el referí Reiss. "Él tomó la decisión básicamente".

En la velada asistieron todo tipo de celebridades, desde Drake, Lil Wayne, hasta los boxeadores Floyd Mayweather, Adrien Broner, y el jugador de la NFL, Antonio Brown.

Davis, quien ganó $1 millón esta noche, salió bailando la canción de Thriller de Michael Jackson, en un show que incluyó bailarines.

Davis estaba programado para enfrentar a Abner Mares pero este último no se recuperó a tiempo de una operación de la retina, por lo que fue baja de última hora. Ruiz, su suplente, obtuvo $100,000 por su presentación esta noche.