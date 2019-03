García y Spence Jr. no tiene problemas en la báscula y está todo listo para el gran duelo

Mikey García, el campeón en cuatro diferentes divisiones, retará al monarca de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo, Errol Spence Jr., este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un compromiso que enfrenta a pugilistas de elite.

García ha peleado en 130 libras o menos en 33 de sus 39 peleas profesionales y subirá dos divisiones para enfrentar a uno de los mejores peleadores de la era moderna en las 147 libras.

Este viernes, Spence Jr. registró 146.25 libras, mientras que García tuvo 145.5 libras.

Mikey Garcia will attempt to become a five-weight world champion against Errol Spence:



WBO Featherweight

Ring Featherweight

WBO Super-Featherweight

WBC Lightweight

IBF Lightweight

IBF Super-Lightweight

IBF Welterweight pic.twitter.com/GDdgczHZzm