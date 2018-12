FOTOS: El ‘Zurdo’ Ramírez supera una lesión de brazo para retener su corona en Texas

El campeón mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez esperaba repetir la historia, mientras que Jesse ‘Hollywood’ Hart buscaba venganza. En una revancha de su pelea de septiembre del 2017, Ramírez salió victorioso una vez más, logrando una decisión mayoritaria (114-114, 115-113 2X) para retener su título mundial súpermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por quinta vez.

"Gané todos los asaltos. Le gané claramente otra vez," dijo Ramírez. "Me lastimé el codo en el octavo asalto, pero si no me hubiera lastimado el codo, lo habría noqueado”

La acción alcanzó su punto máximo en el último asalto cuando Ramírez castigó a Hart alrededor del ring durante los primeros dos minutos del asalto. Luego, cuando la pelea se acercaba a su fin, Hart lastimó a Ramírez y obligó al campeón a agarrar hasta la campana final.

Hart quedó incrédulo ante lo que fue otro resultado negativo ante el originario de Mazatlán, Sinaloa.

"Él no fue competencia. Hice todo lo posible para ganar esta pelea. Gilberto es un gran peleador, y le tengo mucho respeto”, contó con un tono de indignación.” Tuvo un gran último asalto, pero yo regresé para lastimarlo también."

En cuanto a su futuro, Ramírez descartó un tercer duelo ante Hart. Ahora solo tiene su mirada en combates de alto perfil, en el peso supermediano o semicompleto. De subir de categoría ya tiene en mente un rival en especial, la sensación de la división, el campeón ucraniano de la OMB Oleksandr Gvozdyk.

“Voy a subir a las 175 libras si no se da una pelea grande en 168. Pero subiré para pelear contra Oleksandr Gvozdyk”, exclamó.