Rungvisai y ‘Gallo’ Estrada prometen un mejor pleito este viernes en la revancha

El collar de victorias del tailandés Srisaket Sor Rungvisai es impresionante.

Desde 2010, solamente ha perdido en una ocasión, ante el mexicano Carlos Cuadras. Rungvisai (47-4-1, 41 KOs) le quitó el invicto al nicaragüense Román González y luego lo aniquiló por nocaut en la segunda contienda. Su porcentaje de nocaut (79%) es para asustar a cualquiera.

Aún está fresca en la mente de la gente aquella intensa pelea en el Forum de Inglewood en febrero de 2018, noche en la que Rungvisai retuvo su cinturón por decisión mayoritaria. Este sábado, Rungvisai y el ‘Gallo’ sostendrán su pelea de revancha en el mismo escenario, el Forum de Inglewood, en la que el tailandés defenderá su corona superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la primera cita, Rungvisai se llevó exageradamente la tarjeta de Steve Morrow por 117-111, Dave Moretti vio empate 114-114 y Cathy Leonard entregó tarjeta de 115-113. En las tres tarjetas, Rungvisai barrió del tercer al séptimo asalto, lo que ha provocado que el mexicano busque lanzar más golpes y esté más activo para este segundo combate. Al menos, eso ha declarado en la promoción para este segundo duelo.

“Espero que realmente haga lo que dice. Espero que venga más activo, a lanzar más golpes, porque si eso sucede, será una gran pelea”, declaró Rungvisai durante el entrenamiento del martes en Venice Beach. “Estoy al cien por ciento listo para lo que traiga”.

El campeón expresó que entrenó más fuerte en esta ocasión, pues espera que el de Puerto Peñasco, México, llegue en mejores condiciones físicas. El pugilista azteca ha dicho que se lesionó durante la preparación de la primera contienda y eso afectó su rendimiento en aquella velada denominada “SuperFly II”.

“La última vez no pensé que Estrada sea tan bueno, pero ahora ya sé, sé que se preparó muy bien y yo me preparé lo mejor que he podido en mi vida”, indicó el tailandés, quien curiosamente se quedó a ver el breve entrenamiento público de Estrada en Venice Beach el martes.

Desde el duelo entre ellos en 2018, los dos han peleado en dos ocasiones cada uno. En septiembre, Estrada venció a Felipe Orucuta por decisión unánime y en diciembre noqueó a Víctor Méndez. Por su parte, Rungvisai venció en julio de 2018 a Young Gil Bae por nocaut y luego venció por decisión unánime al mexicano Irán Díaz.

De acuerdo a Rungvisai, Estrada lució más fuerte y rápido en esos dos combates.

“Estoy contento por ello porque quiero que la pelea será buena entre nosotros”, expresó el campeón.

Por su parte, Estrada ha declarado que buscará el nocaut “para no dejar dudas”.

“No voy a dejar dudas para esta pelea y me voy a llevar el cinturón para México”, añadió.

Estrada dijo que analizó bien la primera pelea que tuvo con Rungvisai y en especial el duelo que tuvo ante su compatriota Díaz en Tailandia.

“Rungvisai es zurdo y a todos los boxeadores creo que se nos complica los zurdos. Yo peleo contra mucho zurdo y eso me ha ayudado”, añadió.