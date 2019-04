Estrada dice estar mejor preparado que en la primera pelea ante Rungvisai

Juan Francisco Estrada aseguró que estará en plena condición física para su contienda de revancha ante el monarca del mundo Sor Srisaket Rungvisai, programada para el viernes, 26 de abril (DAZN), en el Forum de Inglewood.

Estrada y Rungvisai se enfrentaron en febrero del año pasado, con un triunfo del tailandés, que le permitió retener su corona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo y obtener el cinturón The Ring.

“El Gallo” explicó que para esa contienda, tuvo malestares en la rodilla y eso evitó que tuviera una mejor presentación. Después de la derrota, el pugilista de 28 años de edad registró un par de triunfos por decisión mayoritaria y ha entrenado en Los Mochis.

“Siempre he dicho que siempre hay una segunda oportunidad y hay que tomar ventaja de ello”, dijo Estrada. “Estaba al 50 por ciento preparado la última vez, pero no porque no quería entrenar, era porque tenía algunas lesiones que afectaron mi preparación y no tuvimos otra opción que seguir encarando la pelea, porque era una pelea muy importante. Esta revancha será importante porque estoy bien preparado y la meta es ser campeón del mundo, no importa si es contra Rungvisai o cualquier otro”.