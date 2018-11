EN FOTOS: Pacquiao presenta su regreso a Las Vegas; enfrentará a Broner

Por primera vez en más de dos años la leyenda filipina Manny Pacquiao regresará a pelear en Las Vegas, lugar en donde alcanzó la cúspide del boxeo.

Este lunes en la ciudad de Nueva York ‘Pacman’ (60-7-2, 39 KOs) presentó su pelea del próximo 19 de enero ante el controversial exmonarca estadounidense Adrian ‘The Problem’ Broner (33-3-1, 24 KOs), la cual se celebrará en el MGM Grand Garden Arena. En juego estará el campeonato Regular de peso welter de la AMB que ostenta el político filipino.

Su último choque en la “Ciudad del Pecado” fue en noviembre de 2016 cuando derrotó al mexicoamericano Jessie Vargas. Desde esa ocasión ha peleado fuera de los Estados Unidos. En julio noqueó al argentino Lucas Matthysse en Malaysia para arrebatarle su cetro.

“He extrañado pelear en Las Vegas. Has sido un segundo hogar para mí”, dijo Pacquiao en la conferencia de prensa. "Me emociona el regresar y defender mi título contra Adrian Broner. Es un rival difícil con una marca de respeto, pero si algo he aprendido sirviendo en el Senado y Congreso de las Filipinas, es el saber solucionar problemas”.

Antes de Broner, el contrincante original de Pacquiao para esta contienda se había dicho que seria Floyd ‘Money’ Mayweather en una revancha de su lucrativa cita de 2015.

Sin embargo, pese a que públicamente apareció junto al filipino en septiembre y promovió el combate, Mayweather rápidamente cambió de parecer.

“The Problem” le advirtió a ‘Pacman’ que se olvidara de ‘Money’ pues ante él la va a pasar mal.

“No va a pelear contra Floyd, va a pelear contra mí. Te voy a dar una paliza… Floyd ya te ganó hermano”, exclamó el excampeón en tres divisiones distintas.