VIDEO: Así Crawford liquidó a Khan por TKO

Tal como estaba pronosticado, el campeón de peso welter Terence Crawford venció por nocaut técnico al inglés Amir Khan en el sexto asalto el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York. La esquina de Khan declaró que su pupilo ya no podía seguir después de un golpe bajo a los 47 segundos en el sexto giro.

Crawford (35-0, 26 KOs) realizó su segunda defensa de la corona. Khan (33-5, 20 KOs) había logrado dos triunfos al hilo hasta esta noche después de haber sido noqueado por Canelo Álvarez en 2016.

Crawford había tumbado a Khan al final del primer asalto con un derechazo, seguido por un gancho de zurda y estuvo a punto de terminar el combate en ese episodio de no ser porque la campana salvó a Khan de más castigo.

Crawford estuvo en control hasta el sexto as alto, cuando lanzó un golpe por debajo del cinturón. Entonces, el mánager de Khan, Virgil Hunter, decidió detener la contienda.

#CrawfordKahn fight ended so trash with Amir quitting



Spence vs Crawford



Brook vs. Khanpic.twitter.com/jefyYdRRdY