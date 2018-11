‘Chocolatito’ no peleará en Carson, ‘Gallo’ lo reemplaza

Tras una lesión en la rodilla que sufrió durante su entrenamiento Román ‘Chocolatito’ González no podrá pelear y será remplazado por el ex campeón mundial Juan Francisco “El Gallo” Estrada, (37-3-0, 25 KO’s), de Puerto Peñasco, Sonora, México quien se enfrentará a Víctor ‘Spock’ Méndez, (28-3-2, 20 KOs) de Hermosillo, Sonora, México en un duelo pactado a 10 rounds en peso supermosca el sábado 8 de diciembre en el StubHub Center de Carson. La función será televisada en vivo por HBO en su programa “Boxing After Dark comenzando a las 10:20 p.m. Este/Pacifico.

Estrada está clasificado como número 1 de la revista the Ring, numero 2 por ESPN y el cómo número 1 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermosca. Estrada viene de lograr una dominante victoria sobre Felipe Orucuta el pasado 8 de septiembre en la función SuperFly 3. Antes de esa pelea Estrada se enfrentó al campeón supermosca del CMB, Srisaket Sor Rungvisai el 24 de febrero en SuperFly 2, en la que perdió un combate que para muchos ha sido la mejor del 2018.

Méndez ha ganado nueve de sus últimas 10 peleas, incluyendo cuatro al hilo. En su reciente combate el pasado 1 de junio noqueo a Alberto Ascanio en el tercer asalto. En el 2014 enfrento al ex campeón mundial Luis “Pantera” Nery y perdió por decisión mayoritaria.

La función indiscutible es encabezada por la monarca invicta e indiscutible campeona mundial de peso welter Cecilia Braekhus (34-0, 9 KOs) quien se enfrentará a la dos veces retadora a títulos mundiales Aleksandra Magdziak-Lopes, (18-4-3, 1 KO), oriunda de Güiliche, Polonia, pero residente de Marshfield, Massachusetts en un duelo pactado a 10 giros por todos los títulos de peso welter.