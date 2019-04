VIDEO: Tremendos nocauts de 'Perro' Angulo y Rolando Romero destacan en cartelera en Carson

Después de la cartelera principal en el Dignity Health Sports Park, en donde Danny García liquidó a Adrián Granados en siete asaltos, se realizaron varias peleas en la fría noche del sábado en Carson.

Jeison Rosario (19-1-1, 13 KOs) ganó por decisión dividida a Jorge Cota (28-3, 25 KOs) por puntuaciones de 97-93, 96-94 y 97-93 en una contienda a 10 asaltos en superwelter.

En otro duelo, Alfredo “El Perro” Angulo (25-7, 21 KOs) noqueó a Evert Bravo (24-10-1, 18 KOs) a los 1:23 del segundo asalto en peso super mediano.

Además, en lo que algunos ya comenzaron a catalogar como el “nocaut del año”, Rolando “Rollie” Romero (9-0, 8 KOs) fulminó a Andrés Figueroa (9-5, 5 KOs) a los 1:27 del round cuatro de su contienda de peso ligero.

