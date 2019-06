¿Quién ganaría un Durán vs. Canelo? 'Manos de Piedra' responde...

En una entrevista con el campeón del mundo Saúl Álvarez, el jalisciense mostró su admiración por las leyendas vivientes Roberto Durán y Sugar Ray Leonard y de hecho, expresó que si pudiera enfrentar a alguien del pasado probablemente escogería al panameño o al estadounidense.

Aprovechando una entrevista con 'Manos de Piedra', quien está promoviendo su nuevo documental "I Am Durán", HOY Deportes le preguntó a Durán ¿quién ganaría si el mejor Durán o Leonard hubiesen enfrentado al mejor Canelo Álvarez?

Durán sonrió y respondió: “La lección de boxeo que le hubiéramos dado Leonard y yo, Canelo no va a ningún lado. Canelo pega fuerte pero no es un boxeador, mira Mayweather, Mayweather le ganó boxeándolo, él (Leonard) boxea, yo boxeo, Canelo aguanta, yo aguanto y el (Leonard) aguanta, pero Canelo no boxea”.

El documental “I Am Durán”, dirigido por Matt Hodgson, relata cómo “Manos de Piedra” fue una luz de esperanza y voz de inspiración para un pueblo panameño sumergido en tiempos oscuros bajo el dictador panameño Manuel Noriega.

El documental, de 1 hora y 30 minutos de duración, está disponible digitalmente desde ahora.