Golovkin: Ni Canelo ni Jacobs dieron la mitad de lo que pueden dar

Durante la reunión con la prensa en Santa Mónica el martes por la tarde, Gennady Golovkin dijo que no es un secreto que quiere un tener un tercer duelo ante el mexicano Saúl Álvarez.

“No es un gran secreto”, declaró Golovkin sobre el empate y derrota que tiene ante el mexicano. “Para mi es importante terminar la trilogía de la manera correcta”.

#Golovkin says #Canelo and #Jacobs didn’t show even half of what they could do . “Not a real fight” pic.twitter.com/MYJnSVMveL

El kazajo tiene seis peleas de contrato con DAZN, en un acuerdo valorado en $100 millones para 'GGG'. En el primer duelo de ese contrato, Golovkin enfrentará al desconocido canadiense Steve Rolls en el Madison Square Garden el 8 de junio próximo. Luego, tiene esperanzas de enfrentar a Canelo en una de las cinco contiendas restantes.

También, ‘GGG’ elaboró más sobre el duelo de Canelo ante Daniel Jacobs, después de haber dicho que la pelea “fue aburrida, como un sparring”. Esta tarde en el gimnasio Churchill Boxing, confirmó ese punto de vista sobre el duelo que ganó Canelo por decisión unánime el pasado 5 de mayo.

“Conociendo a los dos peleadores, creo que pudieron dar una mejor pelea. Particularmente por Jacobs, debió de hacer más. Probablemente fue su derrota más importante. Fue una pelea de mucha calidad, pero no fue ‘drama show’”, expresó Golovkin, quien ha derrotado en el pasado a Jacobs.

“Ninguno de los dos dieron lo que pudieran haber dado. No dieron ni la mitad de lo que pueden dar. Los dos estaban muy cómodos. No quisieron arriesgar”, opinó.

#Golovkin says the relationship with his new trainer is better, because he believes in him... “right now is more true. Not fake” pic.twitter.com/OM0xGZzhY7