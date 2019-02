Canelo y Jacobs se ven por primera vez en Nueva York

Saúl Álvarez y Daniel Jacobs coincidieron en que tendrán una pelea muy complicada el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Tanto el mexicano como el estadounidense se vieron las caras por primera vez, en el inicio de la gira promocional del combate. Se toparon en Nueva York, el viernes lo harán en la CDMX y el lunes en Los Ángeles.

El púgil mexicano sabe que será complicado, pero que se tiene que adaptar.

"Será una pelea difícil, su estilo es complicado, pero en estos niveles es lo que tienes que enfrentar y me puedo adaptar a cualquier cosa.

Face Off in NY between @Canelo and @DanielJacobsTKO #Boxing #CaneloJacobs pic.twitter.com/v1A48mNzh5