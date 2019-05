EN VIVO: Pesaje de Canelo vs. Jacobs desde Las Vegas

El campeón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, Canelo Álvarez (50-1-2, 34 KOs), se enfrenta a Daniel Jacobs (35-2, 29 KOs), monarca de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo, en el MGM Grand Resort de Las Vegas de cara a su duelo de mañana en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea será transmitida en vivo por el canal de internet DAZN.

La ceremonia de pesaje, que inicia las 2 p.m., puede ser vista aquí:

