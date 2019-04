Daniel Jacobs: soy el mejor peso mediano del mundo

Daniel Jacobs (35-2, 29 KOs), monarca del mundo de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo, declaró que se considera como el mejor en la división, a pesar de que Saúl Álvarez (50-1-2, 34 KOs), monarca del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, venció al hombre que derrotó al estadounidense: Gennady Golovkin.

Jacobs y Álvarez se enfrentarán el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en pelea de unificación de los títulos.

“Soy un rival muy duro cuando se trata de estar en el ring. Desde afuera quizás luzca diferente. Pero en el ring, físicamente soy grande, con velocidad y poder, pero se trata de las tácticas que uso los que me hacen victorioso”, expresó Jacobs durante una reunión con la prensa en Brooklyn, Nueva York.

“Estoy visualizando ganar por nocaut, decisión, pienso positivamente. En lo que se refiere a la negatividad, el que él resista mis golpes o que me haga retroceder, no realmente ha entrado eso en mi mente. Solamente pensamos en lo positivo al salir al ring. Estamos listos para cualquier posibilidad, pero ultimadamente, estamos en el camino positivo para la victoria”.

“Soy el mejor peso mediano del mundo. Siempre he dicho que soy el mejor y siempre he dicho que me quitaron el triunfo sobre Golovkin. Así que una victoria sobre Canelo me va a poner nuevamente en la mente de los aficionados que soy el mejor y lo probé ante un peleador que venció a Golovkin- entonces le daré la revancha a Golovkin y demostraré que soy mejor que él”.