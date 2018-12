Canelo va por su 3ra corona en divisiones distintas ante un rival gigante pero dudoso

En Nueva York, usualmente los más grandes estrenos son los musicales y obras teatrales de Broadway.

Este sábado, la ‘Gran Manzana’ experimentará otro notable debut, pero este será dentro de un teatro distinto... el teatro de lo inesperado.

La alfombra roja está lista para que la máxima estrella del boxeo de este lado del mundo en la actualidad, Saúl Álvarez, estelarice su primera cartelera en la ciudad neoyorquina.

Dentro del Madison Square Garden (MSG), Canelo (50-1-2, 34 KOs) se estará enfrentando al inglés Rocky Fielding (27-1, 15 KOs) por el campeonato Regular de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Para el pelirrojo, quien generalmente ha peleado en Las Vegas o Texas desde que alcanzó el estrellato, el poder competir en la que es llamada la “meca de boxeo”, es un anhelo cumplido. El valor histórico de la arena dentro del pugilismo significa mucho para él en lo personal y lo profesional.

“Durante muchos años he querido pelear en el Madison Square Garden. Me gusta la idea de pelear ahí. Es algo importante para la historia del boxeo”, dijo Álvarez en una entrevista. “Los grandes boxeadores como Muhammad Ali -creo que no tengo que nombrar a nadie más- se han enfrentado en ese recinto. Así que es importante pelear ahí.”

Álvarez, de 28, se convertirá en apenas el tercer boxeador mexicano en pelear en un combate estelar en la afamada arena en los últimos 36 años. En 1982, el legendario Salvador Sánchez enfrentó al ghanés Azumah Nelson y hace siete años, Antonio Margarito se midió ante el boricua Miguel Cotto.

Además de poder subir al ring del MSG, el choque ante Fielding también carga con otro aliciente especial para Canelo. De arrebatarle su corona al inglés, estaría conquistando un campeonato en una tercera división distinta.

Fue monarca en las 154 libras y actualmente lo es en las 160. Ha dejado en claro que la única razón por la que está subiendo al peso supermediano, por primera vez en su carrera, es para entrar a la historia. Después regresará al peso mediano.

“Lograr tres títulos en diferentes divisiones sería grandísimo para mí. Entrar en la élite de los mexicanos que han ganado tres títulos es muy importante. Es lo que quiero dejar, un gran legado”, exclamó.

Tanto 'Canelo' como 'Rocky' no tuvieron problemas en la báscula. El mexicano y el inglés no sobrepasaron el límite de la división Supermediana en el Madison Square Garden. El tapatío dio 167.4, mientras que el europeo 167.6, siendo el límite 168 libras. La ceremonia se realizó en el interior del Garden y se desarrolló con ambiente mexicano, pues en las tribunas hubo mariachi y varios aficionados apoyando al tapatío. Los dos púgiles mostraron físicos trabajados aunque se notó la ventaja del inglés en la estatura. Recordar que Saúl, quien es Campeón Mediano del CMB, subirá mañana por la noche a la división de los Supermedianos para ir por el cetro de la AMB que está en poder del británico. "Sé que es un reto complicado, pero lo tomamos y vamos a brindarle mañana a la gente una gran pelea", apuntó Álvarez, quien busca su tercer corona en distintos pesos. Golden Boy Promotions anunció que espera más de 18 mil personas para la función. (Redacción HOY) (Redacción HOY)

Solo hay seis púgiles aztecas mexicanos que han logrado esta hazaña, esta clase la encabezan leyendas como Julio César Chávez padre, Erik ‘Terrible’ Morales y Juan Manuel Márquez. Álvarez sería el primer en hacerlo en categorías arriba del peso superligero.

Pese a ser campeón y estar en su peso natural, Fielding, de 31, luce como un rival “a modo” para Canelo. Las apuestas lo tienen abajo por un amplio margen de 1 a 16. Tiene habilidades boxísticas respetables y sabe pelea a distancia, pero una quijada cuestionable y una pegada tibia.

En 2015, fue noqueado en el primer asalto por el único rival de alto calibre que aparece en su marca, el actual dueño del Super campeonato supermediano de la AMB Calum Smith.

Álvarez considera que tiene cualidades boxísticas muy superiores a las del originario de Liverpool. Sin embargo, cree que sus herramientas físicas le dan un aire de peligro. Fieldling lo supera en alcance (75’ a 70 1/2”) y en altura (6’1” a 5’8”)

“Estoy subiendo a la zona de confort de él, es su peso”, explicó el pelirrojo. “Sabemos que soy mejor peleador que él y que tengo más experiencia, pero lo que anivela las cosas es que estoy subiendo a su categoría. Es difícil adaptarse a un peleador que es grande y que tiene alcance”.

Canelo llega a esta cita en el punto más alto de su carrera. Hace tres meses consiguió el triunfo más significativo de su trayectoria al vencer por decisión mayoritaria al monstruo kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin en una pelea de revancha. No solo lo despojó de sus títulos de peso mediano de la AMB y CMB, sino también le propinó el primer descalabro de su trayectoria tras una racha invicta de 39 contiendas.

Semanas después, su buen momento pasó a lo excelso al firmar un contrato $ 365 millones a 11 años con el servicio de streaming” DAZN para la trasmisión de sus peleas. El trato es el más lucrativo que ha pactado un atleta en la historia.

Esta será su primera contienda a través de este medio.

La Cartelera

Canelo vs. Rocky Fielding

Cuándo: Sábado

Dónde: Madison Square Garden de Nueva York

Cómo ver: El combate podrá ser visto en vivo a través del portal de suscripción DAZN.com