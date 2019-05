Canelo tendrá espectacular (y exclusiva) fiesta después de su pelea

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tiene lista la fiesta para celebrar después de su pelea en Las Vegas con un exclusivo festejo al que puedes entrar si pagas tu boleto; hay desde 20 dólares y hasta 100 mil dólares.

Aún sin saber el resultado -y sin que importe-, habrá celebración en el exclusivo 'Kaos Night Club', que presume ser la fiesta oficial de Canelo Álvarez, la cual será amenizada por el cantante puertorriqueño Ozuna. Todo comenzará a las 10:00 P.M (local).

"Vestimenta de moda de vanguardia es recomendada", dice la página web del inmueble.

Canelo compartió una foto de la promoción del evento en su cuenta de Instagram, donde verios usuarios de la red social criticaron que ya tenga listo el festejo cuando aún no gana su combate ante el estadounidense Daniel Jacobs, por la corona mundial de las 160 libras CMB-AMB-FIB en Las Vegas.

Prepara tu dinero

Así que si quieres unirte al festejo que el Canelo tiene preparado, revisa los precios de los boletos para entrar a la fiesta y sepas a qué tienes acceso:

Female – Patio Access – Price Tier 2: 20 dólares

Incluye: Acceso al patio solo con vista del show.

Female – Dual Access – Price Tier 4: 40 dólares

Doble acceso a patio y discoteca.

Male – Patio Access – Price Tier 2: 30 dólares

Incluye: Acceso al patio solo con vista del show.

Male – Dual Access – Price Tier 10: 80 dólares

Doble acceso a patio y discoteca.

Mezzanine Booth – Early Bird: 3 mil dólares

Asientos elevados y vistas de la cabina de DJ / escenario con capacidad de seis a 10 invitados.

Club Level – Price Tier 2: 6 mil dólares

Las cabinas de tercer nivel ofrecen asientos elevados y vistas de la cabina de DJ / escenario de talentos con capacidad de seis a 10 invitados.

Upper Dancefloor – Early Bird: 10 mil dólares

El segundo nivel ofrece asientos elevados y vistas de la cabina de DJ / escenario de talentos y de 6 a 10 personas.

Dance Floor Booth: 15 mil dólares

Los stands de Central Dancefloor están en la primera fila.

Stage – Price Tier 2: 50 mil dólares

La cabina de DJ / Stage. Cada cabina se adapta cómodamente a ocho personas.

Con la fama y fortuna que la ha dado el boxeo, también llegaron las conquistas del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez fuera del ring, donde siempre está rodeado de bellas mujeres. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Patio – Patio Couch – Early Bird: Mil dólares

A pocos pasos de las piscinas principales y cerca de los bares y cafés, "estas mesas brindan una experiencia increíble a un precio excelente", dicen los organizadores del evento en su web.

Patio – Backstage Bungalow w/ Private Pool: 5 mil dólares

Estas mesas exclusivas están ubicadas detrás del escenario, con vistas a la cubierta de la piscina.

Patio – Stage: 7 mil 500 dólares

Cada mesa de escenario se encuentra elevada sobre el patio con "increíbles líneas de visión a toda la cubierta de la piscina y ofrece un aspecto exclusivo del evento".

Patio – Owners Villa: 100 mil dólares*

*Previa consulta.

¿Cuál vas a reservar? Más info: Ozuna and Canelo Álvarez Official After Party.