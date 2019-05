Chávez Jr. confiesa más problemas de drogas tras derrota ante Canelo

La derrota que sufrió a manos de Saúl "Canelo" Álvarez en el 2017, no sólo quedó marcada en el récord profesional de Julio César Chávez Jr., también le pegó duro a su vida personal, pues cayó en el mundo de las drogas.

El boxeador aceptó en una entrevista con la cadena de televisión por cable ESPN, que ese tropiezo en el ring lo llevó a tocar fondo, pues para mitigar la decepción recurrió a los estupefacientes, hecho que en lugar de ayudarlo terminó por ensombrecerle aún más el panorama.

"La verdad es que fue algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo '¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado y empastillado en las redes sociales?

"Lo leo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas", explicó el pugilista.

Afortunadamente, asegura, eso ya es cosa del pasado y enderezó el camino con la ayuda de su padre, Julio César Chávez, quien lo respaldó para dejar atrás los malos pasos.

"He ido a la clínica; mi papá me ha ayudado mucho, porque se asustó", agregó el Junior, quien podría reaparecer en el cuadrilátero el próximo 20 de julio.

ASÍ LO DIJO

Julio César Chávez Jr., boxeador