Braekhus y Hawton entrenan en Los Ángeles de cara a sus duelos en Carson

La popular boxeadora femenil @bangbanglulu_ (8-2-0, 4 KOs), de Perth, Australia se volverá a enfrentar a la mexicana @paulette_brenda_ (15-4-1, 3 KOs) de Tijuana, Baja, California, México en un combate titular pactado a 10 asaltos que marcará la revancha de su duelo del pasado 7 de septiembre en el Forum de Inglewood que ganó la mexicana. @360boxingpromotions @tomloeffler1