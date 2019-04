Californiano Arnold Barboza liquida al veterano Mike Alvarado en tres asaltos

El excampeón mundial Mike Alvarado (40-5, 28 KOs), de 38 años, fue noqueado en tres asaltos por el joven Arnold Barboza Jr. (21-0, 8 KOs) en contienda de peso superligero disputada el viernes por la noche en el Staples Center como parte de la cartelera que protagonizan Vasily Lomachenko y Anthony Crolla.

Barboza, más fuerte y veloz que el veterano exmonarca del mundo de Denver, conectó varios golpes, comenzando con uno de zurda al rostro de “Mile High” y un derechazo que culminó con Alvarado a los 49 segundos de ese tercer episodio.

Alvarado trató de levantarse pero ya no pudo sostenerse y el referí detuvo el combate. Con el triunfo, Barboza Jr., de South El Monte, retuvo el campeonato de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF).

KNOCKOUT! Barboza Jr. throws a beautiful right hand-left hook to stop Alvarado in the third round!



All the action is LIVE NOW on Sky Sports Main Event! pic.twitter.com/BTM6TETDaj