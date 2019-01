Agregan pelea de respaldo al duelo de Ramírez vs. Zepeda en Fresno

El camino de Ray Beltrán de regreso a la contienda por un título mundial comienza el domingo, 10 de febrero. El ex campeón mundial de peso ligero se enfrentará al invicto japonés Hiroki Okada en un combate a 10 asaltos en el peso súperligero que será el choque co-estelar de la cartelera de campeonato mundial que será estelarizada por la batalla por el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el invicto campeón mexicano José Ramírez y el contendiente azteca José Zepeda en El Save Mart Center en Fresno, California.

Los combates Ramírez vs. Zepeda y Beltrán vs. Okada encabezarán una función especial de Top Rank on ESPN a partir de las 7 p.m. ET en ESPN y ESPN Deportes.

Beltrán (35-8-1, 21 KOs) cumplió un sueño de toda la vida enel 2018 cuando ganó el título mundial peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con un contundente triunfo por decisión unánime sobre Paulus Moses en Reno, Nevada.

El reinado de título mundial de Beltrán terminó el 25 de agosto del año pasado, cuando José "Sniper" Pedraza dio una clínica de boxeo virtuoso para ganar el título por decisión unánime. Después de pasar la mayor parte de su carrera como peso ligero, Beltrán subirá cinco libras para enfrentarse a Okada (19-0, 13 KOs), un ex campeón japonés de peso súper ligero que está clasificado entre los 10 mejores en 140 libras por las cuatro principales organizaciones sancionadoras.