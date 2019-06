Esto dijo Andy Ruiz durante su visita al presidente de México

Darle la revancha a Anthony Joshua en diciembre y ganar el título del CMB de su categoría son los objetivos inmediatos del campeón mundial de los Pesados Andy Ruiz.

El "Destroyer" reveló sus planes durante la recepción que le hizo la televisora del Ajusco y a la que acudió el Presidente del CMB, Mauricio Sulaimán así como el promotor Fernando Beltrán y el titular de la Comisión Nacional de Box, Miguel Torruco.

"Ya agarré cuatro cinturones de campeón del mundo y me siento buen feliz pero me falta uno (el del CMB). Me gustaría pelear contra Deontay Wilder (actual monarca CMB) pero primero la revancha en diciembre contra Anthony", dijo Andy en una nutrida conferencia de prensa en instalaciones de la televisora.

Antes del encuentro con los medios, el pugilista que en su momento buscó la clasificación para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 visitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

"Muy orgulloso de estar con el Presidente, es una persona muy amable, es como un tío con el que puedes hablar", expuso.

El papá del primer mexicano monarca del orbe en pesos pesados, Andrés Ruiz, reiteró que buscará pactar la revancha en 50 millones de dólares y explicó por qué.

"Hay que agarrar todo lo posible. Ahora hay que robarle a los promotores para ayudar a todos los mexicanos", bromeó el señor Ruiz.

El pugilista recibió un cinturón de Campeón Vitalicio de a Comisión Nacional de Boxeo.