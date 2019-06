¿Es el californiano Andy Ruiz un verdadero campeón mexicano?

Andy Ruiz, nacido en Imperial Valley, California, se dio a conocer al mundo, que en su mayoría no tenía ni idea de su existencia, cuando el sábado por la noche noqueó al monarca Anthony Joshua, para quitarle el invicto y arrebatarle los cinturones de peso pesado que poseía su rival: Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Mundial de Boxeo.

Los titulares lo calificaban como el primer campeón mexicano en ganar un título de peso pesado y otros en Estados Unidos, se preguntaban, ¿cómo es que lo califican como mexicano si nació en Imperial Valley?

Resulta que el mexicoamericano realmente tiene muchas razones para considerarse mexicano. Primero, la constitución mexicana le da la nacionalidad debido a que tiene padres mexicanos y eso por sí mismo, lo hace mexicano.

Pero en realidad, la formación de Ruiz le da todo el derecho de ser “Hecho en México”, tal como lo indica uno de sus tatuajes en su brazo derecho.

El papá de Ruiz lo llevaba a sus entrenamientos diarios a Mexicali, donde tenían que esperar hasta 90 minutos para cruzar la frontera de regreso. Como amateur, Ruiz tuvo un récord de 105-5 y fue entrenado por el cubano Fernando Ferrer.

Ruiz compitió en las Olimpiadas Juveniles Nacionales de México, donde obtuvo dos medallas de oro. El peleador, muchas veces criticado por su forma física, también representó a México en dos eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

A pesar de que habla español como un mexicoamericano, Ruiz está orgulloso de sus raíces.

“Mucha gente dice que no soy mexicano porque no hablo mucho español o no estoy allá por mucho tiempo, pero aunque vivo en Estados Unidos, México está en mi sangre, en mi ADN, está en mi ADN de niño”, dijo Ruiz al The Telegraph antes de la pelea.