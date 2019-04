El mayor de los hermanos Álvarez, Rigoberto, fue el guía y ejemplo para Canelo

Es 13 años mayor que el Canelo Álvarez, tiene la voz más suave y la gente lo describe como un “tipazo”. Es el hermano mayor de los siete hermanos Álvarez.

Antes que el Canelo fuera campeón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y peleara en las majestuosas arenas de Las Vegas y Nueva York, su hermano Rigoberto estelarizaba funciones en modestos escenarios en los suburbios de Guadalajara.

‘El Español’ no tenía los autos lujosos que ahora maneja su hermano, Saúl. Desmantelaba autos en Tijuana, mientras se frustraba buscando el éxito en el pugilismo. Y cuando estaba a punto de colgar los guantes, llegó el mejor movimiento en su carrera: guiar y cuidar a su hermano menor, Saúl, en su navegar por las peligrosas aguas del profesionalismo.

Rigoberto probó suerte peleando en funciones en Guadalajara y viajó a Tijuana con ilusiones de tener más oportunidades, pero solamente peleó en una ocasión. No encontró el apoyo necesario y decidió volver a su tierra natal en Jalisco. ‘El Español’ recuerda estar muy decepcionado con el boxeo y manejar por 36 horas a Juanacatlán, mientras consideraba el retiro del pugilismo.

Al llegar a casa, cansado del largo viaje, saludó a sus padres, mientras se avecinaba un niño pelirrojo, sonriente, que sin saludar le preguntó: “¿Dónde están mis guantes que me prometiste?”, dijo un Canelo de apenas 11 años.

“Le dije: ‘primero abrázame, salúdame’. Me abrazó, pero su interés eran los guantes que le había prometido. Le di la llave del carro, le traje dos caretas, dos guantes que usaba allá y otro par más. Luego me quedé platicando con mis papás”, recuerda Rigoberto.

Entonces, Rigoberto le dijo a su hermano menor que al día siguiente entrenaría con él, pero ‘Canelito’ le respondió: “No, de una vez”.

Saúl se puso los guantes para que 10 minutos después regresara con sus amigos y, a media calle, con uno de ellos comenzó a boxear. Fue ahí que Rigoberto notó algo que recuerda muy bien.

“Yo dije, este niño es algo fuera de lo normal. Es un boxeador que puede ser campeón y me di cuenta que era algo diferente”, indica Rigoberto. “Me sorprendieron cosas que comenzó a hacer el niño, sin siquiera saber o entender cosas del boxeo. Aprendió cierta habilidad, tenía cierta fuerza que no se me hacía normal para su edad”.

Rigoberto le quitó los guantes al niño y le preguntó si realmente quería ser un boxeador.

“Me dijo: yo quiero ser como tú”, recuerda Rigoberto. “Le dije: ‘no, mijo, tú vas a ser mucho mejor que yo. No tienes idea. Pero te quiero aquí todos los días, a la misma hora’. Me lo prometió y ahí fue como comenzó todo”.

Rigoberto había regresado a Jalisco debido a la falta de patrocinadores que tenía en Tijuana, y la necesidad de ganar más dinero para mantener a su hija.

“Estaba desinteresado del boxeo, no quería saber nada, pero esa noche, yo soy creyente de Dios, y yo le dije: ‘gracias a este regalo que me estás dando, que estoy viendo, es algo fuera de lo común’”, declara Rigoberto, quien años después ganó el campeonato mexicano en peso supermediano en 2008 y el campeonato interino de peso superligero en 2010.

Foto familia Álvarez Rigoberto, Saúl y Santos Álvarez. Rigoberto, Saúl y Santos Álvarez. (Foto familia Álvarez) (Foto familia Álvarez)

Entrega del Canelo a los Reynoso

Rigoberto llevó a Canelo a sus primeras peleas como amateur, donde conquistó una medalla de plata nacional en 2004.

Pero en 2005, Rigoberto se dio cuenta que necesitaba hacer algo difícil pero necesario: entregar al Canelo a un entrenador más capacitado.

“Yo tenía temor, por las características que él (Canelo) tenía, por su carisma, su modo, tenía temor a equivocarme en el camino, yo no tenía la experiencia en ese entonces, eso me llevó a escoger al Chepo Reynoso y creo que no me equivoqué para nada”, afirma Rigoberto.

Para ‘El Español’, la decisión de dejar a su hermanito en las manos de Don Chepo no fue difícil porque quería lo mejor para él.

“Estoy casi seguro que si yo hubiera hecho las cosas, algo hubiera pasado porque no tenía el conocimiento adecuado para dar un paso importante. A lo mejor en algún contrato nos hubiéramos equivocado, en algo hubiéramos tropezado. Quizá no hubiera sido lo que es ahora”, expresó.

Pero antes de entregar a Canelo en manos de los Reynoso, Rigoberto estudió a Don Chepo. En ese entonces, tenía al campeón del mundo Óscar ‘Chololo’ Larios, así como Javier ‘Chatito’ Jáuregui.

“Me gustaba que sus peleadores tenían un estilo que a mí me gustaba. Tenían un estilo defensivo, bonito, era gente seria. Iba a ver a sus peleadores, la mayoría de sus combates los ganaban. Si llevaban cinco peleadores, ganaban cuatro. Todo apuntaba a que Don Chepo era el indicado y así fue”, expresa Rigoberto.

Fue en una velada amateur en el gimnasio Cardona que Rigoberto coincidió con Don Chepo e inició la relación.

“Le dije que Canelo era un buen muchacho, le dije: ‘usted es muy serio, entrena bien a sus peleadores, me gustaría que lo viera’”, asevera Rigoberto.

Ese día, a sus 13 años, Canelo enfrentó a un muchacho de 18 y lo noqueó.

“Chepo se acercó conmigo y me dijo: ‘Rigoberto, se me enchina la piel de lo que acabo de ver, este niño es un diamante en bruto. No sabes lo que tienes en tus manos’”, recuerda Rigoberto.

“Le dije: ‘sí sé lo que tengo en mis manos, por eso lo quiero llevar con usted’”.

Saúl entonces comenzó a llamar la atención porque no perdía y las peleas duraban poco. En aquel momento, llegó el promotor Héctor García, quien comenzó a montar funciones en Guadalajara.

Las funciones de Canelo comenzaron a ser televisadas por el Canal 4 de Televisa, contiendas en las que el joven peleador disputaba las semifinales.

“Televisa se dio cuenta que había un diamante en él”, declara Luis Ignacio Luna Chávez, un periodista de Guadalajara que conoció a Canelo desde muy pequeño.

Foto familia Álvarez Saúl Álvarez se prepara para su primera pelea como amateur. Saúl Álvarez se prepara para su primera pelea como amateur. (Foto familia Álvarez) (Foto familia Álvarez)

El Combate de los Álvarez

Fue durante un programa de radio llamado “Cinco de Espera” que surgió la loca idea de una función en la que los siete hermanos Álvarez sostuvieran contiendas en una sola noche.