Golovkin le da las gracias a su entrenador tijuanense Abel Sánchez, quien lo llama 'codicioso y malagradecido'

El excampeón de peso mediano Gennady Golovkin dio la sorpresa esta tarde, un día después de su reunión con la prensa en Los Ángeles, al anunciar que ha dejado a su entrenador mexicano Abel Sánchez.

“Me gustaría anunciar que he tomado una decisión mayor para mí y para mi carrera. Quiero seguir construyendo en lo que ya he logrado y quiero seguir mejorando. Por eso, no seguiré entrenando con Abel Sánchez. Esta no fue una decisión fácil para mí y no es un reflejo del talento profesional de Abel. Es un gran entrenador, un entrenador fiel y un entrenador Salón de la Fama”, dijo Golovkin mediante un comunicado.

“Estaré anunciando a mi nuevo entrenador en una fecha cercana. Pero hoy quiero agradecer a Abel por todas las lecciones que me enseñó en el boxeo”.

Golovkin y Sánchez trabajaron juntos durante varios años, incluyendo la última salida del kazajo, la cual resultó en la pérdida de sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Internacional de Boxeo en manos de Saúl Álvarez.

"El propuso e insistió en un nuevo itinerario de compensación de entrenador", dijo Sánchez al portal ESPN Deportes. "Mi dignidad y honor no me permiten ser abusado así. Es desafortunado que el ser codicioso, ser malagradecido y sin ética, honor o integridad terminen esta relación".

Golovkin enfrentará al desconocido Steve Rolls el 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, en lo que será la primera pelea de un contrato de seis con DAZN.

El pugilista de 37 años de edad se unió al campamento de Sánchez en 2012 y el tijuanense fue fundamental para darle ese “estilo mexicano”, el cual promovió mucho durante su conquista del mercado de Estados Unidos.

Durante la promoción de sus peleas ante Canelo, Sánchez fue el instrumento más grande para intercambiar declaraciones candentes en contra el peleador jalisciense y su esquina.