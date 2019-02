Desde su regreso del retiro, Cancio se ha mostrado imparable y vs Machado tendrá su prueba más grande

La derrota ante Joseph Díaz en 2016 fue tan determinante en la carrera de Andrew Cancio, que el mexicoamericano decidió retirarse del boxeo. Dos años después Cancio (19-4-2, 14 KOs) recapacitó su decisión y dijo volver a sentir el fuego que lo motivaba para seguir peleando.

En su regreso al cuadrilátero en 2018, venció por nocaut al entonces invicto Aidar Sharibayev y cuatro meses después, en agosto, volvió a salir con el brazo en alto al ganar por decisión unánime contra Dardan Zenunaj en una pelea sangrienta.

El sábado tendrá el reto más importante desde que regresó del retiro en una pelea en la que buscará arrebatarle el título al campeón peso pluma Alberto Machado en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio (6 p.m., DAZN).

“Creo que llegó pronto [la oportunidad por el título], Robert Díaz y Golden Boy hicieron un buen trabajo en emparejarme con Machado, quien es el campeón invicto por el título intercontinental del AMB”, señaló Cancio.

‘El Chango’ dijo estar contento de haber elegido el regreso y siente que a sus 30 años aún tiene mucho por dar.

De ganar el combate ante el puertorriqueño, Cancio dijo tener muchas opciones en las 130 libras para defender el título, pero en caso de perder, está seguro que no volvería a pensar en el retiro.

“No, definitivamente no, estoy en un buen momento de mi vida mental y físicamente”, dijo. “Siento que este es mi momento. Si la pelea no sale como espero entonces tendré que esperar, pero es algo de lo que no quiero hablar ahora porque planeo ganar”.

Por su parte, Machado (21-0, 17 KOs) sabe que enfrentar a un peleador como Cancio le podría crear problemas en el cuadrilátero pero señaló que tampoco es la primera vez que le ha tocado enfrentar a alguien “que tiene algo que probar”.

“Soy un campeón mundial y con todos los peleadores que me enfrento se preparan fuerte para enfrentarme”, dijo el puertorriqueño. “Alguna vez tuve es misma hambre para ser campeón pero no la he perdido y estoy listo para enfrentar lo que es un gran reto para mí”.

Machado dijo no conocer muy bien a Cancio pero se ha instruido de la mejor manera para defender su título por tercera vez.

“No lo conozco bien, aunque he visto videos de él y tiene el estilo mexicano, que busca la pelea. Ya me preparé con boxeadores que tienen el mismo guanteo y me siento listo para lo que él pudiera ofrecer”.

