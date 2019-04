VIDEO: ¿Hizo trampa Conor McGregor con este golpe en pelea de boxeo?

El boxeador (y también electricista) Michael McGrane acusó a la estrella de UFC, Conor McGregor, de lanzar un golpe con “trampa” durante una pelea de boxeo de exhibición en Dublín la semana pasada.

McGregor estaba en su país y aprovechó el momento para tener una sesión de cuatro asaltos el viernes pasado con McGrane. Las imágenes salieron a la luz y se puede ver como el peleador de UFC iba a tocar los guantes con su rival, pero luego conectó un golpe en la cara a su oponente, lo que muchos consideran poco ético.

Ah, también le faltó esperar a que la campana sonara y a que su entrenador saliera del ring. Pero también el electricista/boxeador debió de recordar una regla muy básica en el boxeo: protegerse todo el tiempo.

“Fue la trampa más sucia que me han hecho en mi vida”, dijo McGrane a TMZ.

