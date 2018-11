Nombran escarabajo en honor al beisbolista José Bautista

El beisbolista José Bautista tiene un nuevo tocayo zumbando por ahí.

El entomólogo Bob Anderson, del Museo Natural Canadiense, ha denominado a una especie recién descubierta de escarabajo como sicoderus bautistai, en honor a la exestrella de los Azulejos de Toronto.

Anderson decidió nombrar al insecto _conocido como gorgojo por su largo hocico_ en honor a Bautista por el jonrón que el dominicano pegó y que llevó a Toronto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2015.

"Su cuadrangular se tornó en uno de esos momentos históricos del béisbol de Toronto", dijo Anderson el jueves. "Y pensé que era una grandiosa forma de reconocer sus contribuciones al béisbol de los Azulejos y al béisbol canadiense, realmente, en su totalidad".

Bautista, de 38 años, jugó para Toronto de 2009 a 2017. Actualmente es agente libre luego de repartirse la temporada pasada con los Mets de Nueva York, los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia.

El sicoderus bautistai es un gorgojo pequeño y negro que fue hallado en República Dominicana, país natal del beisbolista.

Anderson ha nombrado a unos 120 gorgojos a lo largo de su carrera.

"Una de las cosas buenas de esto es que se tiene cierta libertad para hacer algo peculiar", señaló Anderson. Elegir un nombre "se basa en una historia, y los nombres cuentan pequeñas historias".

