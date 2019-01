Avisal García llega a acuerdo de una temporada con Rays

Avisail García puede ganar más de seis millones de dólares como parte de su contrato por un año con los Rays de Tampa Bay.

El equipo anunció el viernes un acuerdo que le garantiza al pelotero venezolano 3,5 millones de dólares esta temporada.

García puede recibir 250.000 dólares cada vez que alcance las cifras de 350, 400, 450, 500, 550 y 600 en veces al bate, y de un millón de dólares si se coloca frente al plato 650 veces.

García, que se recupera de una cirugía artroscópica de rodilla derecha, pegó 19 cuadrangulares la temporada pasada _un record de su carrera_ pero cayó a un promedio al bate de .236 con 49 carreras impulsadas en 93 partidos, luego del mejor promedio de carrera de .330 con 18 jonrones y 80 remolcadas en 136 juegos en 2017, cuando fue elegido al Juego de Estrellas.

"Ahora estoy al 100%... listo para jugar", dijo García durante una conferencia telefónica en que añadió que se sintió interesado en los Rays dado que son un equipo competitivo y el área de Tampa Bay es cercana a su casa de pretemporada en Miami.

El jardinero y bateador designado de 27 años promedia al bate .271 en su carrera en Grandes Ligas con 76 vuelacercas y 302 carreras producidas en siete campañas con los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit.

García indicó que las lesiones impactaron su actuación en 2018, pero confía en que puede volver a su nivel de hace dos años y ayudar a los Rays.

"Sé lo que puedo hacer... Sólo tengo que estar sano", señaló.

A fin de hacerle espacio a García, el equipo sacó del roster al derecho Oliver Drake a quien designó para asignación. Drake fue reclamado el 1 de noviembre de los waivers de Minnesota, luego llamado por Toronto el 6 de noviembre, y después adquirido de vuelta el 4 de enero por los Rays de los Azulejos por 70.000 dólares.

Drake jugó para cinco equipos distintos _un récord_ la temporada pasada: Milwaukee, Cleveland, los Angelinos de Los Ángeles, Toronto y Minnesota.

