Harper logra sus 1ros jonrones con Filis, en la pretemporada

Bryce Harper ha tratado de prepararse a marchas forzadas desde que su incertidumbre dentro del mercado de los agentes libres se prolongó hasta que había comenzado ya la pretemporada.

A una semana de que se inaugure la campaña regular, la adición estelar de los Filis dejó claro que busca ser redituable.

Harper sacudió sus primeros dos jonrones en la Liga de la Toronja, y se combinó con otras incorporaciones flamantes del club, Andrew McCutchen y J.T. Realmuto , para que Filadelfia aplastara el jueves 13-6 a los Azulejos de Toronto.

En el cuarto inning, Harper disparó un vuelacerca de dos carreras por todo el jardín derecho ante Sam Gaviglio. En el sexto, logró un jonrón solitario frente al zurdo Thomas Pannone.

McCutchen encontró también un lanzamiento de Gaviglio y lo envió al graderío en el segundo capítulo, mientras que Realmuto consiguió su cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada.

Los tres bateadores han lucido afinados en esta pretemporada. Harper ostenta un OPS de 1,192, Realmuto se ubica en 1,285 y McCutchen en .830.

Gift Ngoepe y Andrew Knapp batearon también sendos vuelacercas, mientras que Vince Velásquez repartió nueve ponches, aunque aceptó tres carreras y dos jonrones en tres innings y un tercio. Velásquez tiene una efectividad de 12,79 en esta pretemporada.

El cubano Lourdes Gurriel Jr conectó un jonrón para seguir encendido con Toronto. Randal Grichuk, Billy McKinney y Rowdy Téllez batearon sendos cuadrangulares.

Gaviglio aceptó ocho carreras.

A continuación, más de la actividad de pretemporada en las ligas de la Toronja y el Cactus.

ANGELINOS 2, DIAMONDBACKS 1

Al manager de los Angelinos, Brad Ausmus, le gusta que sus titulares jueguen nueve innings al menos una vez en la pretemporada. El jueves, le tocó el turno a Mike Trout ante los Diamondbacks.

"Él está ganando tanto dinero que necesita jugar nueve", bromeó Ausmus.

Trout, quien formalizó el miércoles un contrato por 12 años y 426,5 millones de dólares, se fue de 4-1 con un sencillo productor. Se ponchó con medio swing en la primera entrada contra Merrill Kelly, bateó el hit productor con dos outs del tercer acto, y se llevó otro ponche en el sexto capítulo.

En el octavo, fue retirado mediante un roletazo.

PIRATAS 7, ORIOLES 5

Jung Ho Kang puso fin al encuentro con un grand slam por Pittsburgh. Jonah Davis, seleccionado en la 15ta ronda del draft del año pasado, conectó un par de vuelacercas en su primer duelo de la pretemporada, mientras que el venezolano Francisco Cervelli añadió un garrotazo solitario.

Chris Archer resolvió tres innings y dos tercios, en los que toleró tres carreras y repartió seis ponches.

CARDENALES 11, YANQUIS 3

El dominicano Marcell Ozuna logró su primer vuelacerca de la pretemporada y totalizó tres imparables. Dexter Fowler añadió un par de bambinazos por San Luis.

Aaron Boone, manager de los Yanquis, dijo que Greg Bird podría jugar el fin de semana, tras perderse la actividad del jueves. Un día antes, Bird recibió un pelotazo en el codo derecho durante el primer inning.

El quisqueyano Domingo Germán cumplió con la apertura y toleró cinco carreras a lo largo de tres innings y dos tercios, en los que recibió tres cuadrangulares.

TIGRES 5, ASTROS 3

El dominicano Jeimer Candelario conectó dos cuadrangulares y el venezolano Miguel Cabrera añadió uno por los Tigres.

Matt Moore aceptó tres carreras a lo largo de cuatro episodios y un tercio.

METS 6, MARLINS 0

Brandon Nimmo sacudió dos jonrones y empujó cuatro carreras, mientras que Michael Conforto conectó su quinto vuelacerca de la pretemporada por los Mets.

Steven Matz laboró con eficacia durante cinco innings, en los que ponchó a tres rivales y permitió seis hits. Liderado por el puertorriqueño Edwin Díaz, el bullpen siguió con cuatro entradas sin aceptar imparable.

RAYS 8, BRAVOS 1

Un día después de llegar a un acuerdo por seis años y 24 millones de dólares, Brandon Lowe conectó un jonrón de tres carreras por los Rays . El pelotero de cuadro tiene sólo 58 días de servicio en las mayores, y se unió a Evan Longoria , Matt Moore y Chris Archer como los peloteros con menos de un año de experiencia que firmaron convenios de largo plazo con Tampa Bay.

