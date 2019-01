Venezolano Valera llega a Gigantes vía canje con Orioles

Los Gigantes obtuvieron el sábado al pelotero venezolano Breyvic Valera de los Orioles de Baltimore a cambio de dinero en efectivo, con lo que añadieron a otro exjugador de los Dodgers que estuvo en Los Ángeles bajo las órdenes del nuevo presidente de operaciones deportivas de San Francisco, Farhan Zaidi.

El bateador ambidiestro Valera pegó para .234 con ocho carreras impulsadas a lo largo de 32 partidos vistiendo los uniformes de los Dodgers y los Orioles la temporada pasada, periodo en que también jugó para las filiales de ambos equipos en la categoría Triple A. El jugador de cuadro y jardinero fue transferido a Baltimore en el acuerdo que involucró a Manny Machado a finales de julio de 18.

Zaidi ha indicado que le gusta encontrar peloteros versátiles capaces de ocupar varias posiciones.

Valera, que el martes cumplirá 27 años, fue asignado a las segunda y tercera base, al campocorto y a los jardines izquierdo y central en 94 partidos entre Oklahoma City y Norfolk en 2018. Ahí bateó para .261 con nueve cuadrangulares y 39 carreras remolcadas.

