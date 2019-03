Harper desea un pronto desfile de campeonato en Filadelfia

Bryce Harper se expresó como un auténtico ciudadano de Filadelfia al referirse a un objetivo que todo fanático de los Filis apoyará con seguridad.

"Quiero salir a la calle Broad en un maldito bote o un autobús o lo que sea para cargar un trofeo (de la Serie Mundial) encima de mi cabeza", dijo el estelar jardinero tras ponerse el sábado por primera vez la camiseta con el número tres.

Los Filis apuestan que Harper les llevará a tan solo al tercer campeonato en la historia de la franquicia. Para ello, Filadelfia le dio un contrato de 13 años y 330 millones de dólares, el mayor de la historia de las Grandes Ligas.

Su llegada ha disparado la demanda de boletos. El equipo informó que 180.000 entradas se han vendido en menos de dos días tras anunciarse el fichaje la tarde del jueves.

"Tiene una personalidad magnética y juega la pelota con pasión y Filadelfia adora eso", dijo el propietario de los Filis John Middleton. "Se cautivan por los jugadores que se fajan".

Harper recibió el saludo del "Phillie Phanatic" al caminar hacia la cueva de primera base en el complejo de pretemporada del club para su presentación oficial.

Las negociaciones tardaron más de lo esperado, pero Harper y su agente, Scott Boras, insistieron que un cláusula para salirse del contrato nunca fue un obstáculo. Boras señaló que Harper ha sido su primer cliente que le ordenó no pedir una.

"Busco echar raíces en un lugar, vivir los altibajos del equipo y la organización", dijo Harper. "Ganar año tras año será difícil para nuestro tiempo. Eso lo entiendo. En las buenas y en las malas, yo quiero estar ahí".

Tras liderar su división a inicios de agosto, los Filis cerraron con foja de 16-33 en sus últimos 49 juegos de la pasada campaña. Al quedar con marca de 80-82, acabaron con un saldo negativo por sexta temporada seguida.

Pero los Filis se han movido mucho de cara a la nueva campaña. Ficharon al jardinero Andrew McCutchen, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013, por 50 millones de dólares y tres años, y al relevista David Robertson por 23 millones y dos años. También adquirieron al receptor J.T. Realmuto y al campocorto Jean Segura, ambos con cartel de ‘All-Stars', por medio de canjes.

Harper lucirá el número 3 en lugar del 34 que llevó con los Nacionales de Washington, donde se pasó sus siete años previos en las mayores. La razón obedece a que el extinto Roy Halladay, recientemente elegido para la Salón de la Fama, fue el último jugador en usar el 34 con los Filis.

A lo largo de su carrera en el estadio de Filadelfia, Harper tiene un promedio de .279, con 184 jonrones y 521 empujadas, incluyendo .268, con 14 jonrones y 32 empujadas.

Harper dijo que siempre ha disfrutado jugar en Filadelfia y que charló con Jayson Werth, un ex jardinero de los Filis que fue su compañero en Washington durante varias temporadas.

"Siempre serás recordado por ganar y no hay mejor lugar que hacerlo que Filadelfia", señaló Harper.

Su contrato rebasa el de 325 millones de dólares y 13 años recibido por el jardinero Giancarlo Stanton antes de la campaña de 2015 con los Marlins de Miami, que lo cambiaron a los Yanquis de Nueva York en diciembre de 2017.

Harper recibe una bonificación por firma de 20 millones de dólares, un salario de 10 millones este año, 26 millones en cada una de las nueve campañas siguientes y 22 millones en las tres últimas. El contrato incluye una cláusula que le da a Harper el derecho a rechazar un cambio.

Filadelfia renuncia a su segunda selección en la lotería y a 500.000 dólares de su asignación de dinero del periodo 2019-2020 para adquisiciones internacionales.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.