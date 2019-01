Los Cachorros de Chicago lanzarán su propio canal deportivo.

El presidente de operaciones Crane Kenney dijo que el equipo espera que el canal esté listo para el inicio de los entrenamientos de primavera del próximo año.

"Tendrán un canal de los Cachorros", dijo en la convención anual de aficionados el sábado. "Lo lanzaremos en 2020".

Kenney dijo que los Cachorros tendrán un "socio estratégico", aunque no pudo mencionar ningún nombre, y que los equipos fuera de Chicago podrían involucrarse con la cadena. Señaló que el próximo mes darán a conocer más detalles.

"Tenemos un muy buen presentimiento sobre nuestro socio", comentó. "Estamos involucrados en una negociación multidimensional. No solo se trata de nosotros y nuestro socio. Somos nosotros, nuestro socio y varios más. Faltan algunos detalles".

Los Cachorros han sido socios de los Medias Blancas, los Bulls de la NBA , los Blackhawks de la NHL y con Sports Chicago de la cadena NBC desde 2004. Ese acuerdo expira este año.

Los otros tres equipos anunciaron un contrato por varios años con Sports Chicago de la NBC este mes.

Kenney también dijo el sábado que los Cachorros siguen interesados en albergar el Juego de Estrellas. La renovación de varios años del Wrigley Field y los alrededores ya se encuentra en sus últimas etapas. Y la organización "volverá a estar al frente de las Grandes Ligas" este año.

"Queremos el Juego de Estrellas", dijo Kenney. "Lo que (el comisionado) Rob (Manfred) ha hecho que es diferente de lo que hizo Bud (Selig) es que tienes que ganártelo... Es un gran motor económico para las ciudades. La ciudad debe llegar y mostrar por qué lo merecemos en Chicago".

