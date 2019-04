Yasiel Puig carga como un ‘Caballo Loco’ contra los Pirates de Pittsburg

Yasiel Puig fue expulsado del partido de su equipo, los Reds de Cincinnati, contra los Pirates de Pittsburg, luego de que este contribuyó en una bronca que causó que ambos dugouts se encontraran en el diamante.

El lanzador local, Chris Archer, tiró un pitch detrás de Derek Dietrich, quien había mandado un jonronazo en su previo at-bat.

El umpire detuvo por un momento el juego para darle un aviso al pitcher y al bateador, lo que causó molestia al mánager David Bell, quien esperaba que el pitcher fuera expulsado por su actitud.

El exjugador de los Dodgers entonces fue a reclamarle al pitcher de igual forma provocando la reacción de ambos lados.

This is the only right response after he pimped the hell out the homerun the at bat before @Starting9 pic.twitter.com/y9NtE9c3h9