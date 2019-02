Serie del Caribe en Panamá le trae gratos recuerdos a Cuba

El súbito cambio de sede de la Serie del Caribe de béisbol a Panamá le trae gratos recuerdos a Cuba. Fueron los campeones en las tres ediciones del torneo que se disputaron en el país centroamericano.

Después de 59 años, Panamá es un anfitrión de emergencia tras la decisión de retirarle la sede a Venezuela, a raíz de una nueva escalada de la prolongada crisis política en esa nación.

Cuba participa con los Leñeros de Las Tunas, uno de los cuatro debutantes en la serie, en la que Puerto Rico apunta a su tercer título consecutivo, ahora con los Cangrejeros de Santurce, y Venezuela aspira ver coronarse por primera vez a los Cardenales de Lara, dolidos tras perder la sede. Los otros tres debutantes son las Estrellas Orientales (República Dominicana), Charros de Jalisco (México) y Toros de Herrera (Panamá).

El torneo abre el lunes con los duelos Dominicana-Puerto Rico por el Grupo B y México-Venezuela por el A. Descansan Panamá y Cuba. Los mejores de cada llave pelean por el campeonato el domingo.

Se jugará en el estadio Rod Carew, que lleva el nombre del primer jugador panameño en ingresar al Salón de la Fama en Cooperstown. El segundo será exaltado en junio. Será Mariano Rivera, quien el mes pasado hizo historia al convertirse en el primer en ser elegido por unanimidad en la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. El ex relevista de los Yanquis de Nueva York asistirá a la jornada inaugural y hará el lanzamiento de la primera bola previo al partido entre México y Venezuela.

___

LAS TUNAS

Campeones por primare vez del campeonato cubano, Las Tunas saben lo bien que les ha ido en el pasado a los cubanos en Panamá, donde los otrora Leones de La Habana (1952) y los Elefantes de Cienfuegos (1956 y 1960) impusieron su ley.

Probablemente susciten mucho interés esta vez, después de que los regentes del béisbol cubano alcanzasen en diciembre un histórico acuerdo con las Grandes Ligas que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con equipos de Estados Unidos sin tener que desertar.

___

LARA, EL LOCAL QUE NO PUDO SER

Recibieron un duro revés con el retiro de la sede en su ciudad de Barquisimeto, que era la primera vez que organizaba el torneo.

Pero a pesar del cambio, los campeones de la pelota profesional venezolana viajaban a Panamá. Es la franquicia que más tiempo demoró (25 años) para ganar su primer título en la liga venezolana, la temporada 1990-1991, y tiene cinco cetros en su registro, aunque nunca se coronó en el Caribe.

___

EL DEBUTANTE DOMINICANO

Las Estrellas, el equipo de San Pedro de Macorís, actuarán por primera vez en el certamen regional. Vienen de ganar su primer campeonato dominicano en medio siglo, pero no pudo traer a varios de los artífices en esa consagración, como los prospectos de Grandes Ligas Fernando Tatis hijo (San Diego) y José Sirí (Cincinnati), ni al lanzador cubano Néstor Cortés (Baltimore), que se apuntó dos victorias sobre los Toros del Este en la final.

Dominicana es el mayor ganador en la serie, aunque no la gana desde el título logrado por los Leones del Escogido en 2012.

___

¿OTRO TÍTULO BORICUA?

Santurce, con cinco series en su vitrina, ansía terminar con una sequía que se remonta a su última coronación en 2000.

Puerto Rico, que será sede de la serie en 2020, busca en Panamá lograr el tricampeonato. Sus Criollos de Caguas ganaron los dos últimos torneos.

"Nosotros tenemos un equipo bien competitivo, básicamente viene la crema y nata de los peloteros que participaron este año en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, en adición al talento que ellos tienen, también hay una unidad de equipo", dijo a The Associated Press el máximo dirigente de esa liga, Antonio Flores. "Y vienen con un objetivo, que es ganar".

___

GUADALAJARA PRESENTE

México, que organizó exitosamente las dos últimas ediciones de la serie, tendrá a un debutante con los Charros, que comenzaron a jugar en Guadalajara a partir de la temporada 2014–15. Lo hicieron tras comprar la franquicia a los Algodoneros de Guasave.

Los Charros se impusieron punta de buen pitcheo y ofensiva en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, en la que se consagró por primera vez. Ahora quiere dar la sorpresa en Panamá y sumar el 10mo título caribeño para México.

___

LA INCÓGNITA PANAMEÑA

Los Toros se vieron beneficiados a última hora con el cambio de la sede, puesto que le abrió las puertas. Ganaron el título del emergente torneo profesional de Panamá, a inicios de enero.

El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello, dijo que la "milagrosa" edición en Panamá, en alusión a que debió organizarse en pocos días, servirá para tomar la temperatura y marcará "un antes y un después" para el béisbol panameño.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.