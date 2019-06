Pedro Báez: Estamos orando por ‘Big Papi’ Ortiz para que pronto salga de todo esto

La noticia del 9 de junio proveniente de la República Dominicana conmocionó al país y al mundo del béisbol. El legendario pelotero David Ortiz había sido víctima de un atentado que casi le cuesta la vida y las reacciones de excompañeros, amigos, familiares y aficionados al deporte no se hicieron esperar.

Ortiz fue atendido en un hospital de ese país para sanar su hígado que sangraba, además de que porciones de sus intestinos y vesícula biliar fueron removidos. El exjugador de Red Sox de Boston fue trasladado 24 horas después a Estados Unidos para seguir el tratamiento de las heridas de la bala que atravesó su estómago desde la espalda, desde donde recibió el impacto.

“‘Big Papi’ es una gran persona, un tipo fuerte, que siempre ha hecho lo mejor por estar bien en este país”, dijo el relevista de los Dodgers, Pedro Báez a HOY Deportes.

El dominicano dijo haberse preocupado por lo sucedido con su paisano y destacó los logros de Ortiz.

“Ha hecho grandes cosas para ayudar a muchas personas y estamos orando por ‘Big Papi’ para que pronto salga bien de todo esto”, señaló el jugador, quien fue el anfitrión en el Dodger Stadium de 35 chicos de Riverside que hacen parte del Migrant Education Program de Riverside.

Báez dijo que se enteró de lo sucedido con Ortiz al regresar a Los Ángeles después de los juegos ante los Gigantes de San Francisco.

“Me enteré por alguien en Dodgers, que me mandó un mensaje después de regresar de una gira con el equipo… no tenía ni idea de lo que había ocurrido, después vi en la televisión más detalles en las noticias”, recordó el relevista angelino.

Cinco años con Dodgers

Báez celebró en mayo su quinto aniversario de haber debutado en las Grandes Ligas vistiendo la camiseta de los Dodgers. El dominicano recordó el 5 de mayo de 2014 como una fecha especial en su carrera después de que la oportunidad de lanzar para los Dodgers finalmente se dio cuando enfrentó a los Nacionales de Washington.

“Recuerdo que fue un día bien especial para mí, para mi familia”, dijo Báez, quien firmó con los angelinos en 2007 y jugar en las ligas menores hasta 2013. “Ese juego se suspendió por problemas con las luces y estábamos ahí hasta la pasada la media noche para ver si se podía jugar. Me tocó lanzar, gracias a Dios, aunque no tuve el éxito que esperaba pero me dieron la oportunidad de empezar”.

Báez espera cumplir otro sueño más este año.

“La única meta que tengo es ganar una Serie Mundial, ya que hemos tenido la oportunidad para llegar pero no la hemos ganado, así que ganar es el sueño de lograr”, afirmó.

