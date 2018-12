El locutor en español de Dodgers, Jaime Jarrín será honrado con premio en Beverly Hills

El locutor en español de los Dodgers, Jaime Jarrín, quien ha estado ligado a la organización por 60 años, será honrado con el premio Professional Baseball Scouts Foundation’s Pioneer Award en la gala para recaudar fondos de “In the Spirit of the Game” el próximo 12 de enero de 2019 en Beverly Hills.

Durante el transcurso de su carrera, que empezó en la segunda temporada con el club en Los Ángeles en 1959, Jarrín ha sido alabado como uno de los mejores anunciadores en el béisbol. El ecuatoriano fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol en 1988 y fue recipiente del premio Ford C. Frick Award, convirtiéndose en apenas el segundo locutor en español en recibir ese reconocimiento junto a Buck Canel. En 2017, también fue inducido en el Ring of Honor de los Dodgers junto a otros 11 personajes que incluyen a Vin Scully y Tommy Lasorda.

