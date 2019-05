Clayton Kershaw ayuda a aficionada de Dodgers a ganar $20,000

El as de los Dodgers, Clayton Kershaw, visitó el show de Ellen DeGeneres en donde tuvo la oportunidad de ayudar a Natalie Núñez, una aficionada del equipo angelino a ganar $20 mil en uno de los concursos del programa.

Núñez aseguró tener tres trabajos para ayudar a mantener a su familia y cuidar de su hermano menor que tiene Autismo, además de que planea atender el colegio durante el invierno.

La presentadora del show sorprendió a Núñez al llamar a Kershaw, quien eventualmente la ayudó a prepararse para el concurso. El concurso consta en pegarle unos platos de diferentes tamaños con valores agregados de $100 mil.

La aficionada de 26 años acumuló $17 mil que fue redondeado a $20 mil.

Por su parte, Kershaw tuvo la opción de también lanzar para favorecer su fundación: Kershaw’s Challenge y llevarse $10 mil. El as demostró su habilidad al pegarle al plato más chico en un solo lanzamiento.

There’s no one better than Clayton Kershaw to help a huge @Dodgers fan pitch her way to a big prize. It’s Million Dollar May! #SparkKindness @ClaytonKersh22 pic.twitter.com/W7HN4Hd17l