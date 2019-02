Bryce Harper toma decisión sobre futuro con Dodgers; aquí su respuesta…

Al final de la Serie Mundial en 2018, los Dodgers pusieron manos a la obra después de que el equipo perdió por segunda vez consecutiva la serie final. Entre los cambios más importantes estuvo dejar ir jugadores claves como Yasiel Puig, Alex Wood y Matt Kemp, con la intención de dar otro tipo de fuerza al conjunto angelino… como el de contar con la potencia de Bryce Harper.

Todo apuntaba a que los Dodgers parecían haber llamado la atención del agente libre e iban por buen camino, sin embargo, el jardinero sorprendió a todos al elegir a los Phillies de Filadelfia por un contrato récord de 13 años por $330 millones.

Los Gigantes de San Francisco eran los otros contendientes que buscaban los servicios del jugador.

Esto prácticamente asegura que el jugador, que estuvo por siete años con los Nationals de Washington desde el 2012 cuando aún era un adolescente hasta convertirse en una superestrella, se retire vistiendo la camiseta de los Phillies.

El contrato de Harper sobrepasará al de Giancarlo Stanton, quien en 2014 recibió una extensión por los Marlins de Miami por 13 años y $325 millones.

Hace solo un par de días parecía que Harper se encaminaba a Los Ángeles y ya tenían planes.

#Dodgers lineup WITH Bryce Harper:



CF AJ Pollock

SS Seager

3B JT

RF Bryce Harper

1B Muncy/Freese

LF Bellinger

2B Kike/CT3

C Martin/Barnes



Whadaya think? pic.twitter.com/saa5mvNvAj — Steve Mason (@VeniceMase) February 25, 2019

Sin embargo, con la noticia de hoy, los aficionados de los Dodgers no tomaron bien la decisión del jugador y culpan al equipo por dejar ir a Puig y otros más. Por esa razón no se esperó la respuesta en las redes sociales.

Dodgers lose:

Yaz

Kemp

Puig

Wood

Chase



Dodgers get back/bring up:

Seager

Pollock

Joe Kelly

Martin

Verdugo



Thoughts? pic.twitter.com/xzAKLB3BGA — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 28, 2019

La frustración es evidente en algunas personalidades del deporte.

Me after the dodgers traded Yasiel Puig and Matt Kemp to sign Bryce Harper and still didn’t sign him

pic.twitter.com/0BMoB1qMi7 — stephen🛸 (@stevepat17) February 28, 2019

No tiene mucho sentido para otros…

So the Dodgers sent Puig to Cincinnati to free up cash for



No one pic.twitter.com/k6BF72qd3b — Logan 'Re-sign Patrick Beverley' Rapp (@Loganchance) February 28, 2019

No podían faltar las burlas.

Dodgers really traded Puig, Kemp, and Alex Wood to clear cap space for Pollock and didn’t get Harper pic.twitter.com/6n20u8EV93 — Adam Abramson (@Adam_Abramson1) February 28, 2019

