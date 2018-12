Yasiel Puig le manda un emotivo mensaje de despedida a la afición de los Dodgers

Desde que hizo su debut de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles en el verano de 2013, el Yasiel Puig se convirtió en el consentido de la afición angelina.

Pese a tener problemas en el vestidor, el carisma y la exuberancia del originario Cienfuegos, Cuba siempre salía a relucir.

Este viernes tras hacerse oficial su traspaso a los Reds de Cincinnati, el beisbolista de 28 años se despidió a través de las redes sociales agradeciendo a sus seguidores y la comunidad angelina.

“Quiero agradecer a los Dodgers por darme la oportunidad de poder ser un jugador de Grandes Ligas. En los últimos seis años tuve la bendición de tener a los mejores compañeros y aficionados de todo el béisbol. Ha sido un honor servir a la comunidad de Los Ángeles mediante mi organización de caridad Wild Horse Children’s Foundation. Siempre voy a valorar los recuerdos que tengo con los niños y sus familias”, lee el mensaje.

Thanks to all Dodgers’ fans for the love and support, I’m really going to miss you guys and I’ll see you at spring training but this time with different team!!!!! pic.twitter.com/rgNLUBZ4IP