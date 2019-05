Pelota de foul golpea a niña y bateador Almora Jr. llora desconsolado

En el cuarto inning del juego de esta noche entre los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago, el jardinero de Chicago, Alberto Almora Jr., pegó un batazo de foul cerca a la tercera base en el Minute Maid Park de Houston. De acuerdo a testigos, la pelota golpeó a una pequeña que estaba en las gradas.

Durante la transmisión de ESPN, se puede apreciar a un Almora devastado con lo ocurrido y luego se arrodilló, luciendo muy afectado con lo acontecido. El beisbolista de 25 años comenzó a llorar y fue consolado por su mánager Joe Maddon y el paracorto Javy Baez.

De acuerdo al Houston Chronicle, la niña parecía estar alerta y conciente tras el pelotazo, y fue atendida por oficiales del estadio inmediatamente.

A really tough scene at Minute Maid Park over the last inning. Albert Almora Jr. of the Cubs hit a hard line-drive foul into the stands that hit a young child. Almora Jr. was extremely shaken up and after the next half inning, he was consoled by MMP security personnel. pic.twitter.com/2hfHX4hvNd