Esto dijo Esteban Loaiza antes de entrar a la cárcel; recibe palabras de aliento y criticas

Esteban Loaiza, exesposo de la fallecida Jenni Rivera, se entregó el día de hoy a las autoridades de Estados Unidos para cumplir una condena de tres años de cárcel tras declararse culpable de tener en su poder 20 kilogramos de cocaína, con intenciones de distribución.

El exbeisbolista de los Dodgers y los Yanquis de Nueva York publicó una foto disfrutando de la playa donde lanzó un mensaje para sus amigos y familiares, asegurando que se encuentra listo para cumplir su sentencia.

"Saludos a todos hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta esta disfrute el día antes de mañana que es mi día de entregarme aquí estamos fuertes y vamos a seguir a delante con la frente en alto y muchas gracias por todo el apoyo a mis fans y seguidores familiares y amigos los que son y ellos saben y los vemos fuera cuando acabe mi tiempo muchas gracias a todos por estar conmigo", publicó el exlanzador.

Loaiza también envió su dirección a sus aficionados, en donde le pueden escribir mientras él está en prisión.

Durante una entrega de los Premios BMI, varios integrantes de la familia Rivera le enviaron un mensaje de apoyo a Esteban Loaiza y aseguraron que lo visitarán.

Los seguidores de Loaiza expresaron su opinión de apoyo también al pelotero, aunque también hubo algunos que lo criticaron.

