¿Esteban Loaiza trabaja en un restaurante? (Video)

Más de 43 millones de dólares después, el ex ligamayorista Esteban Loaiza... ¿trabaja en un restaurante?

Mientras aguarda una sentencia en una corte federal por narcotráfico el 25 de enero de 2019, el ex beisbolista mexicano y ex esposo de la cantante fallecida Jenni Rivera, fue captado mientras se encontraba en 'The Corner Bakery Cafe' en San Diego, California.

El ex lanzador de los Dodgers vestía una camiseta y gorra de la cadena de desayunos estadounidense, como un empleado más.

Loaiza, que cumple 47 años el 31 de diciembre, fue detenido el pasado 9 de febrero en Imperial Beach, cerca de la frontera con Tijuana, en posesión de más de 20 kilogramos de cocaína, valuados en más de medio millón de dólares.

Luego de que su ex esposa y mamá de su hijo, Ashley Esposito, presentó una residencia de Texas como aval para garantizar una fianza de 166 mil dólares, el ex lanzador fue puesto en libertad condicional.

Si bien este delito amerita una sanción mínima de 10 años en prisión, es probable que se tomen en cuenta otros factores, como el hecho de que no estaba en posesión de armas de fuego ni hubo actos violentos de por medio, por lo que la sentencia podría ser menor.

Loaiza, quien tuvo 126 victorias en 14 temporadas en Grandes Ligas, amasó una fortuna de 43 millones 734 mil dólares en contratos, según Baseball Reference.