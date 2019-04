Dodgers sobreviven a caótica novena entrada y ganan

Cody Bellinger disparó un grand slam ante Madison Bumgarner en el tercer episodio, y los Dodgers de Los Ángeles sobrevivieron a un caótico noveno inning para superar el martes 6-5 a los Gigantes de San Francisco.

Los Dodgers han conectado jonrón en los seis juegos que han disputado durante este inicio de temporada. Totalizan 17 bambinazos en la campaña, y están empatados con los Marineros de Seattle en el primer puesto de ese rubro en las Grandes Ligas.

Asimismo, han empatado el récord de la franquicia, de seis juegos consecutivos con jonrón el inicio de una temporada. Aquella marca fue lograda por los Dodgers de Brooklyn en 1954.

El lunes, en una derrota por 4-2 en el primer juego de la serie, los Dodgers sacudieron dos bambinazos. Han hilado 10 encuentros con al menos un cuadrangular desde el 18 de septiembre.

Hyun-Jin Ryu (2-0) toleró dos carreras y seis hits en siete entradas. Recetó cinco ponches y no regaló boletos. Es el quinto zurdo en seis juegos al que han enfrentado los Gigantes.

En el noveno capítulo, el cerrador Kenley Jansen expidió una base por bolas al venezolano Yangervis Solarte, con las bases llenas, para que la pizarra se pusiera 6-3. Un rodado del venezolano Pablo Sandoval derivó en un doble play que puso fin al juego, y Jansen se apuntó su segundo rescate.

