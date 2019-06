Disparan a expelotero David Ortiz en República Dominicana

El expelotero David Ortiz ha sido víctima de un disparo en una disco en la República Dominicana, según reportes de los medios de ese país.

De acuerdo a estos reportes, “Big Papi” recibió un disparo en la disco Dial's en la capital Santo Domingo. Ortiz recibió un disparo en la pierna y fue transladado al hospital, donde su condición es desconocida. Un presentador de televisión también resultó herido y un sospechoso fue arrestado en el lugar del atentado.

Ortiz jugó para los Medias Rojas de Boston y los Mellizos de Minnesota. Se retiró en 2016. Durante sus 14 temporadas en las Grandes Ligas, estuvo en el Juego de las Estrellas en 10 ediciones del partido a mitad de año y fue campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones.

De acuerdo a un video de Twitter, este es el sospechoso, que aparentemente trató de asaltar a Ortiz.

Apparently this is who shot David Ortiz. This is what happens when you mess with Papi in the Dominican Republic. pic.twitter.com/KnbM8Pvugr