Aficionado de Dodgers entre la vida y la muerte tras ser atacado en estacionamiento del estadio

Rafael Reyna se encuentra en soporte vital después de sufrir una fractura en el cráneo debido a un altercado que tuvo con alguien al salir del Dodger Stadium el viernes.

El aficionado de 47 años de los Dodgers, fue atacado en el estacionamiento del estadio por otra persona cuya edad oscila en los 20 años.

Según la esposa de Reyna, Christel, hablaban en el teléfono cuando escuchó a un hombre insultándolo acerca de un incidente con una mujer. Poco después, Rafael le dijo a su esposa que no sabía de qué estaba esa otra persona hablando. Christel dijo que entonces escuchó algo que describió como “un crujido de un bate”, lo que en realidad fue su cabeza golpeando el pavimento del estacionamiento.

The wife of Rafael Reyna, the #Dodgers fan who was attacked in the parking lot at Dodger Stadium last night and is now on life support, speaks. https://t.co/Q8lPCWRwkt pic.twitter.com/8PXTWWz6Cg