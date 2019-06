El boricua Correa, si es elegido, desea disputar el Juego de las Estrellas

El piloto de los Astros de Houston, AJ Hinch, anunció este miércoles, que el campocorto puertorriqueño Carlos Correa está ansioso por volver a la acción, pero no considera que se encuentre en condiciones de disputar el Juego de las Estrellas, si saliese elegido.

Correa, quien no juega desde el 26 de mayo luego de sufrir una fractura en una costilla mientras recibía un masaje en su casa, dijo que estaba dispuesto a ver acción en el Juego de Estrellas si los aficionados lo seleccionaban como titular.

Pero Hinch no considera que esté en condiciones de hacerlo dado que todavía se encuentra en el proceso de recuperación.

Correa aún no ha reanudado sus actividades de béisbol y falta menos de dos semanas para el Juego de Estrellas.

"Desafortunadamente para él, no creo que eso sea realista, dado el tiempo que lleva sin jugar y que aún no ha disputado un partido de rehabilitación", valoró Hinch. "Quizás en ese momento esté activo, pero desafortunadamente, tomando en cuenta el tiempo, no veo cómo eso puede ser posible".

Correa es uno de los finalistas en las paradas cortas en la Liga Americana para la Elección de Titulares del Juego de Estrellas.

Correa salió al terreno de juego a correr previo al partido de este miércoles de los Astros contra los Piratas y reiteró que estaba muy satisfecho con la manera como se ha desarrollado todo el proceso de recuperación.

El toletero puertorriqueño tenía previsto reunirse con los médicos del equipo para recibir el visto bueno y reanudar actividades de béisbol, como fildear rodados, tirar y batear.

"Estoy ansioso", comentó Correa. "Amo este juego demasiado y estoy ansioso por volver al terreno. Me motivó que los aficionados me eligieran entre los primeros tres (torpederos) para el Juego de Estrellas. Se lo agradezco. Aunque he estado lesionado, ellos valoran el tipo de temporada que había tenido y he contado con los votos. Me encantaría jugar en honor de todos los que me apoyaron".

Ahora los deseos de Correa tendrán que ser respaldados por el informe final que los médicos del equipo ofrezcan sobre su condición física y si realmente podría estar listo cuando llegue el Juego de las Estrellas.