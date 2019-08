VIDEO: Así fue el jonrón 40 de Mike Trout

El jugador de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout (derecha) recibe la felicitación de sus compañeros tras sacudir un vuelacercas solitario en el tercer inning del juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Medias Blancas de Chicago, el 15 de agosto de 2019, en Anaheim, California. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(Marcio Jose Sanchez/AP)