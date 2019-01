Canasta al final de Green da triunfo a Wizards sobre Magic

Jeff Green hizo la canasta de la ventaja con 42 segundos por jugar y tuvo su mayor puntuación de la temporada con 24 unidades, para que los Wizards de Washington derrotaran el viernes 95-91 al Magic de Orlando.

Bradley Beal tuvo 27 puntos y siete asistencias para los Wizards, que ganaron por quinta vez en siete encuentros.

Nikola Vucevic lideró al Magic con 28 unidades y nueve rebotes, y Aaron Gordon añadió 22 puntos y 11 tableros. Terrence Ross marcó 16 tantos saliendo de la banca.

Los Wizards, que ampliaron su ventaja a 18 puntos en dos ocasiones durante el tercer cuarto, dispararon al 56% (15 de 27) en triples. El Magic sólo metió siete de 33 (21%) lanzamientos detrás del arco.

Green encestó tres triples y Otto Porter agregó dos para que los Wizards cerraran la primera mitad con una carrera de 15-5 que les dio ventaja de 50-38 al descanso.

Washington conectó nueve de 15 intentos de tres puntos en la primera mitad, mientras Orlando sólo consiguió tres de 21.

